No âmbito do “Roteiro MAI”, que o Ministério da Administração Interna está a concretizar pelo país, Eduardo Cabrita reuniu em São Martinho de Anta, no concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, com os autarcas dos 19 municípios que integram a CIM Douro.

Após o encontro, o ministro anunciou um investimento global de 6,5 milhões de euros para obras em infraestruturas das forças de segurança deste território, dos quais 2,5 milhões de euros são destinados à GNR e quatro milhões de euros à PSP.

“Temos identificadas quais são as prioridades, discutimos hoje com as câmaras municipais aquilo que são os investimentos a fazer quer em postos da GNR em vários municípios (…) e temos também intervenções no âmbito da PSP”, afirmou Eduardo Cabrita.

O ministro disse que estes “objetivos vão ser cumpridos até 2021″, referindo, no entanto, que outras situações identificadas “poderão ser colocadas em programas de investimento que irão, em alguns casos, para lá de 2021″.

De acordo com o previsto, vão ser aplicados 1,2 milhões de euros na construção de raiz de um posto territorial para a GNR de Alijó, no centro desta vila e em terrenos cedidos pela autarquia local, 500 mil euros na beneficiação geral do posto de Murça, também 500 mil euros no posto de Sabrosa e 350 mil euros em Carrazeda de Ansiães.

Em Vila Real, está previsto um investimento de quatro milhões de euros na construção de raiz de instalações para o comando distrital da PSP.