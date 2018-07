"Este país deve saber que, em matéria dos investimentos ferroviários, todos os grandes investimentos ferroviários que estão neste momento em curso estão todos encostados à fronteira com Espanha", disse hoje o governante, na Guarda.

Pedro Marques esteve hoje na Estação Ferroviária da Guarda, onde presidiu à sessão de lançamento dos concursos públicos da empreitada de modernização da Linha da Beira Alta, entre Cerdeira e Guarda, e de sinalização para a rede ferroviária nacional.

"Seja no Minho, seja aqui em concreto [na região da Guarda], seja, por exemplo, no Corredor Internacional Sul, as nossas ligações internacionais, os troços mais próximos da fronteira, são aqueles que estão agora a ser privilegiados, a ser os nossos grandes espaços de investimento", apontou.

O ministro acrescentou que estes investimentos "serão complementados com enormes empreitadas, quer no Corredor Internacional Sul, a construir linha nova, quer aqui no Corredor Internacional Norte, com a renovação de toda a Linha da Beira Alta e com a concordância", na Pampilhosa, para os portos mais a norte, "em particular para Leixões".