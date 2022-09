O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estava esta manhã "a acompanhar a evolução de uma depressão tropical que se formou a oeste/sudoeste dos Açores" e esta tarde de quinta-feira fez um novo balanço sobre a já denominada tempestade tropical Danielle, admitindo que a mesma irá tornar-se num furacão.

"A tempestade tropical Danielle encontrava-se a 1545 km a oeste (W) dos Açores, com uma pressão mínima no seu centro de 1012 mb, prevendo-se que nas próximas horas mantenha o deslocamento lento para leste (E). Espera-se que ao longo dos próximos dias possa ainda intensificar-se, tornando-se furacão. Tendo em conta a distância geográfica e temporal a que o ciclone se encontra, existe incerteza relativamente à sua trajetória e respetiva intensidade. Com os dados disponíveis até ao momento, a depressão não deverá atravessar o Arquipélago dos Açores, podendo no entanto a sua influência fazer-se sentir no estado do tempo ao longo da próxima semana, em especial no Grupo Ocidental", lê-se em comunicado enviado pelo IPMA.