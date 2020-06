Em conferência de imprensa, a diretora do serviço de hematologia do IPO, Maria Gomes Da Silva, afirmou que “não há nenhuma situação preocupante ou fora de controlo”, no que diz respeito ao surto de Covid-19 que apareceu na instituição.

Maria Gomes Da Silva salientou no início da conferência de imprensa que o objetivo da mesma passava por esclarecer "eventuais dúvidas" relativamente à "situação que se passa no IPO" de Lisboa e "transmitir uma mensagem de confiança" aos doentes. A diretora do serviço de hematologia do IPO afirmou ainda que "continua a ser seguro e que devem continuar a vir aos seus agendamentos, às suas consultas, aos seus tratamentos e que não há nenhuma situação preocupante ou que esteja fora de controlo", referindo-se ao surto de Covid-19 que apareceu esta tarde na instituição. Desde o início da pandemia que o IPO de Lisboa implementou um plano de contingência. Entre as "várias medidas", destaca-se o rastreio a doentes e a profissionais. Ao todo já se realizaram 6.000 testes entre doentes e profissionais, dos quais 2200 testes foram a 1500 profissionais — "o que dá uma taxa de cobertura de cerca de 80%" — e 3800 testes a doentes.