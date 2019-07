“Deixo um aviso aos britânicos: foram vocês que tiveram a iniciativa e serão vocês a sentir as consequências”, afirmou Hassan Rohani num conselho de ministros cujas imagens foram transmitidas na televisão estatal.

“Todos nós devemos trabalhar para garantir a total segurança das rotas marítimas à escala global”, defendeu o Presidente, acrescentando que “o arresto de um petroleiro iraniano é um ato insensato”.

O navio “Grace I” foi arrestado na quinta-feira ao largo do território britânico de Gibraltar, no extremo Sul de Espanha, numa operação que o Irão classificou como “pirataria” em alto mar.

Segundo as autoridades de Gibraltar, a interceção do navio aconteceu em águas territoriais britânicas, numa zona reivindicada pela Espanha, que considera Gibraltar parte integrante do seu território.