"Após o martírio do glorioso general Qassem Soleimani, nomeio o brigadeiro-general Esmaïl Qaani comandante da força Al-Quds" da Guarda Revolucionária, declarou o aiatolá Ali Khamenei (na foto) em comunicado publicado no seu site oficial.

Até agora, Qaani era vice-comandante da força Al-Quds, responsável pelas operações estrangeiras do Irão.

O aiatolá Khamenei descreveu-o como "um dos comandantes mais condecorados" da Guarda Revolucionária, o exército ideológico iraniano, desde a guerra Irão-Iraque (1980-1988).

"As ordens da força Al-Quds permanecem exatamente as mesmas que sob a direção do mártir Soleimani", salientou o líder supremo do Irão.

O Presidente dos Estados Unidos ordenou a morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, general Qassem Soleimani, anunciou o Pentágono num comunicado.

Na nota, o Pentágono disse que Soleimani estava “ativamente a desenvolver planos para atacar diplomatas e membros de serviço norte-americanos no Iraque e em toda a região”.

A Guarda Revolucionária confirmou entretanto a morte do general Qassem Soleimani, na sequência de um ataque aéreo, na manhã de hoje, contra o aeroporto de Bagdad, que também visou o ‘número dois’ da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi].