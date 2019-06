O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, numa mensagem divulgada na rede social Twitter, na qual defende que o drone (aparelho não tripulado) encontrava-se no espaço aéreo iraniano.

“Vamos levar esta nova agressão perante a ONU e mostrar que os Estados Unidos mentem quando dizem que o drone estava sobre águas internacionais”, escreveu Mohammad Javad Zarif.

“Os Estados Unidos sujeitaram o Irão ao seu terrorismo económico, realizaram ações clandestinas contra nós e agora estão a invadir o nosso território”, reforçou.

O representante de Teerão concluiu a mensagem afirmando que as autoridades iranianas “não procuram a guerra”, ressalvando, no entanto, que irão “defender até ao fim” o céu, a terra e as águas territoriais do país.

O Irão informou hoje que um drone norte-americano tinha sido abatido pela força aérea iraniana, alegando violação do espaço aéreo, na província costeira de Hormozgan, no sul do país.