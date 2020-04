O Irão anunciou hoje mais 122 mortes devido ao novo coronavirus, elevando para 4.232 o número oficial de mortos no país, um dos mais afetados pela pandemia da covid-19 no Próximo e no Médio Oriente.

O Ministério da Saúde identificou 1.972 novos casos nas últimas 24 horas, elevando o número total de casos confirmados para 68.192, disse Kianouche Jahanpour, porta-voz do Ministério da Saúde, durante seu briefing diário à imprensa. "Nas últimas 24 horas, infelizmente, vimos um aumento de casos em provavelmente cinco a oito províncias turísticas, incluindo Teerão", disse, citado pela agência France-Presse (AFP). O anúncio ocorre um dia antes de o Irão se preparar para reabrir empresas de "baixo risco" de espalhar o vírus, para proteger a economia atingida pelas sanções dos Estados Unidos da América (EUA). A República Islâmica do Irão anunciou os primeiros casos de contaminação pelo novo coronavirus a 19 de fevereiro. No exterior algumas fontes suspeitam que os números oficiais iranianos sejam subestimados. Continuar a ler Para conter o vírus, as autoridades fecharam escolas e universidades, bem como cinemas, estádios e os principais locais de culto xiitas. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil. Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.