O presidente da Câmara Municipal de Oeiras disse, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, realizada terça-feira, que o festival NOS Alive " não se vai realizar este ano".

"Naturalmente que há determinados eventos, que por razões que têm a ver com os cuidados e a prudência que se tem que tomar, no que diz respeito aos ajuntamentos, que com certeza não se podem realizar. Há grandes festivais que não se vão realizar. É mais ou menos sabido que o [NOS] Alive não se vai realizar este ano”, afirmou o autarca (ao minuto 3:51:30).

O festival de música está agendado para o Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, de 8 a 11 de julho.

O Conselho de Ministros deverá tomar, esta quinta-feira, uma decisão quanto aos festivais de verão, nos próximos meses, em Portugal.

Contactada pelo SAPO24, a Everything Is New, promotora que organiza o NOS Alive, não comentou estas declarações.

Aquando da notícia do cancelamento da norte-americana Taylor Swift, que iria atuar no dia 9 de julho, a organização do festival anuncio que estava a "trabalhar em todos os cenários, incluindo o adiamento de datas do festival, com o mesmo cartaz".

"Após o levantamento do Estado de Emergência, poderemos certamente tomar as decisões mais adequadas sobre a edição do NOS Alive, tendo sempre como prioridade a segurança de todos, que desde a primeira edição estão connosco", referiu a Everything Is New em comunicado com data de 17 de abril.