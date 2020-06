Segundo os cientistas, está prevista, paralelamente e a qualquer momento, a erupção do vulcão Grimsvotn, o mais ativo e situado no sul da ilha boreal.

Os cientistas adiantaram que, na zona do vulcão, cuja última erupção ocorreu em 2011, estão a ser detetadas taxas particularmente altas de dióxido de enxofre, o que indica a presença de magma a pouca profundidade.

Se a erupção do vulcão Eyjafjoll, em 2010, provocou a formação de uma imensa nuvem de fumo e semeou o caos nos céus europeus durante quase um mês, com mais de 100 mil voos anulados e oito milhões de passageiros afetados, os riscos, desta vez, serão menores, consideram os investigadores.

De qualquer forma, a erupção do Grimsvotn, em 2011, também provocou a anulação de voos no espaço aéreo europeu, sobretudo no Reino Unidos e no norte da Europa, tendo afetado um número muito menor de voos, cerca de 900.