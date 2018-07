Israel e o Hamas acordaram hoje um cessar-fogo, após a escalada de violência de sexta-feira, que provocou cinco mortos, anunciou hoje um porta-voz do grupo islamita,

Em comunicado, o porta-voz do Hamas, Fawzi Barhoum, atribuiu o cessar-fogo aos esforços do Egito e das Nações Unidas.

Na sexta-feira, a escalada de violência em Gaza provocou a morte de quatro palestinianos e de um israelita.

Desde 30 de março que os palestinianos protestam regularmente no setor fronteiriço para denunciar o bloqueio imposto em Gaza e exigir o regresso dos refugiados palestinianos expulsos ou que fugiram das suas terras em 1948, no decurso da formação do Estado de Israel.

Mais de 130 palestinianos, a maioria desarmados, foram mortos por fogo israelita desde o início dos protestos.

Entre israelitas há a registar a morte de um soldado hoje.