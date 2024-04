"Graças à nossa vigilância, os objetos voadores foram atingidos", disse o comandante-chefe do exército iraniano, major-general Abdul Rahim Mousavi, à agência de notícias de defesa iraniana Defa Press.

Questionado sobre se o Irão vai responder a esta agressão, Mousavi afirmou que a resposta de Teerão "já foi vista", numa aparente referência ao ataque de sábado passado contra Israel.

As autoridades militares iranianas confirmaram que o ataque com ‘drones’ ocorreu hoje contra a província de Isfahan, centro do Irão, onde se encontram centros de produção de mísseis e instalações nucleares.

"O som [das explosões] está relacionado com disparos de sistemas de defesa em Isfahan", disse o comandante do exército iraniano na província de Isfahan, Siavosh Mihan-Dust, depois de a televisão estatal iraniana ter noticiado que tinham sido ouvidas "fortes explosões" na província.

"Não registámos quaisquer danos ou acidentes", acrescentou.

Uma fonte oficial israelita disse ao jornal norte-americano Washington Post que o ataque aéreo que o Exército levou a cabo no interior do Irão em represália pelo bombardeamento iraniano contra Israel no passado sábado.

Na sequência das explosões, as autoridades aeronáuticas suspenderam os voos em Teerão, Shiraz e Isfahan, mas as viagens foram retomadas horas mais tarde.

Entretanto, a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) indicou que não houve danos nas instalações nucleares iranianas na sequência do ataque.

O Irão lançou um ataque com mísseis e drones contra Israel no sábado, em retaliação ao bombardeamento contra o consulado iraniano em Damasco, a 01 de abril, que matou sete membros da Guarda Revolucionária.

Israel prometeu retaliar este ataque sem precedentes.