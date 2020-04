“A fase de reabertura deve realizar-se com grande cautela, controlando a todo o momento os novos contágios. Vamos ter de reorganizar a nossa vida, os nossos hábitos nos transportes, no trabalho e nas atividades diárias”, disse o presidente do instituto, Silvio Brusaferro, em conferência de imprensa.

“Vai ser necessário identificar os fatores de risco nos locais de trabalho e utilizar ferramentas como o distanciamento social” ou mesmo “barreiras físicas” que impeçam o contacto próximo entre pessoas, advogou.

Itália, o segundo país do mundo mais atingido pela pandemia provocada pelo novo coronavírus, renovou o confinamento geral da população até 03 de maio.

Silvio Brusaferro defendeu que, ao iniciar o alívio das restrições, as autoridades testem sistematicamente a população, por forma a “permitir viver com o vírus” e manter o nível de contágios “abaixo de 1″, ou seja, em que cada pessoa infetada contagia no máximo uma outra pessoa.