Embora sejam realizados menos testes de diagnóstico ao fim de semana, estes números são os mais baixos registados desde setembro e outubro do ano passado, com menos casos de covid-19 descobertos em cerca de 138 mil testes realizados desde sábado.

No total, Itália regista 4.258.069 infetados desde que surgiu a pandemia, em fevereiro de 2020, a que se somam ainda 127.472 mortes.

A pressão nos hospitais continua a diminuir, com 2.037 internados, menos 32 que no sábado, num total de 57.162 casos em fase ativa da doença, a maioria a recuperar em casa com poucos ou nenhuns sintomas.

Já 294 pessoas estão internadas em unidades de cuidados intensivos, menos quatro face a sábado.

Quanto aos números da vacinação contra a covid-19, 17,6 milhões de pessoas já concluíram a toma da vacina, correspondendo a 32,77% do total da população com mais de 12 anos. Foram administradas 49.650.721 doses.

Os mais recentes dados da pandemia confirmam a tendência decrescente da curva epidemiológica, apesar do surgimento da variante Delta.

A partir de segunda-feira é possível andar sem máscara na rua em toda a Itália.

Também todo o país, a partir de segunda-feira, passa a ser designado como ‘zona branca’, o nível mais baixo na escala de risco e que não estabelece restrições devido à pandemia, à exceção do distanciamento social e uso da máscara em espaços fechados.

