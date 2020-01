O Governo britânico anunciou que a saída do Reino Unido da União Europeia será celebrada como "um momento significativo" na história do país, que "recupera a sua independência". Os ingleses querem ainda aproveitar a ocasião para "sarar divisões e reunir comunidades".

Num comunicado, o executivo adiantou que o Conselho de Ministros vai reunir-se fora de Londres, no norte da Inglaterra, onde a conquista de muitos eleitores ao Partido Trabalhista garantiu a maioria absoluta nas eleições legislativas de 12 de dezembro.

Em Londres serão colocadas bandeiras britânicas na praça do Parlamento e na avenida The Mall, que une a zona governamental e o palácio de Buckingham (residência oficial da rainha), e os edifícios do Governo serão iluminados com as cores da bandeira do Reino Unido.

A partir das 22:00 de 31 de janeiro, será projetado, no número 10 de Downing Street (residência oficial do primeiro-ministro), um relógio em contagem decrescente para o 'Brexit' (saída do Reino Unido da UE).

O chefe do Governo britânico fará um discurso ao país às 23:00, meia-noite no horário de Bruxelas, altura em que se consumará o 'divórcio' entre o Reino Unido e a União Europeia.

A partir desse momento, o Reino Unido deixará formalmente de fazer parte da UE, mais de quarenta anos depois da sua entrada no bloco comunitário (1973), e começará um período de transição até ao final deste ano, durante o qual Londres e Bruxelas negociarão a sua futura relação comercial.

créditos: EPA/The Royal Mint

"Paz, prosperidade e amizade com todas as nações"

O Governo britânico informou que vai emitir uma moeda de 50 'pence' (cêntimos de libra esterlina) com a inscrição 'paz, prosperidade e amizade a todas as nações' e com a data de 31 de janeiro de 2020, que entrará em circulação nesse dia.