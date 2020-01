Associado ao MUDA - Movimento pela Utilização Digital Ativa, e com o objetivo de promover a participação e adesão às ferramentas e serviços digitais, está o concurso “Mudar é ganhar” através do qual são atribuídos prémios imediatos, mensais e um prémio final.

No caso da AT, o serviço digital elegível para que seja possível participar no concurso é a fidelização de contactos (e-mail) no Portal das Finanças por parte dos contribuintes.

Além da AT há outra entidade pública a participar, sendo também atribuídos cupões pela AMA - Agência para a Modernização Administrativa neste caso para a adesão e utilização da chave móvel digital. Mas no total são mais de duas dezenas as entidades aderentes, com o concurso a abranger todos os clientes destas entidades que adiram e/ou utilizam um serviço digital definido pelas mesmas.

À agência Lusa, fonte oficial do Ministério das Finanças referiu que pode participar no concurso "quem fiabilizar o email até 15 de abril, tendo de ativar o código de participação até 30 de abril". É que, depois da adesão ao serviço digital em causa, o contribuinte recebe um código de participação que, depois de ativado, permite que fique habilitado a ganhar um dos prémios das várias tipologias previstas.

De acordo com a informação disponível, entre os prémios imediatos para sortear há vales em compras em duas superfícies comerciais e vales de combustível, bilhetes duplos de cinema e vales de assinatura digital de um jornal.

“Os prémios imediatos são atribuídos automaticamente após a introdução do código único de participação no website www.mudareganhar.pt”, adianta a mesma informação, acrescentando que “todos os dias serão apurados automaticamente prémios imediatos durante o período de participação”, havendo mais de 48 prémios por dia.

Entre os prémios mensais estão também vales de compras (de valor mais elevado do que os que oferecidos nos imediatos) ou de estadas em hotéis. A atribuição destes prémios será feita em 20 de fevereiro, 20 de março e 20 de abril

O prémio final é um automóvel no valor aproximado de 31.200 euros, não sendo possível convertê-lo em dinheiro.