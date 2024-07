Foram hoje publicadas, pela Direção-Geral da Administração Escolar, listas definitivas de "admissão/ordenação, de exclusão, de colocação, de não colocação, de retirados e de desistências do concurso interno e do concurso externo para o ano escolar 2024/2025". Consulte as listas aqui.

De recordar que hoje, em Conselho de Ministros, foi aprovado o decreto-lei que define os termos da recuperação do tempo de serviço dos professores, anunciou hoje o ministro da Presidência, sublinhando que a medida resulta de um “acordo histórico”. O diploma entra em vigor a 1 de setembro. Nos anos seguintes, terá efeitos à data de 1 de julho.

Quanto ao valor a mais recebido, o ministro lembrou que isso depende do escalão de cada professor, pelo que não avançou com números. O Governo estima um impacto financeiro de 400 milhões de euros brutos ou 300 milhões de euros líquidos, devido "aos impostos e contribuições".