As baixas temperaturas registadas nos Açores provocaram hoje a queda de neve em algumas das ilhas, registando-se maior intensidade na ilha do Pico, onde se situa o ponto mais alto do país.

João Medeiros, residente na ilha Terceira, disse à agência Lusa ter registado o momento cerca das 07h30 locais (08h30 em Lisboa) na Serra de Santa Bárbara, quando os termómetros marcavam um grau negativo. "Nevou hoje cerca das 07h30 na Serra de Santa Bárbara, que tem 1.021 metros de altitude. Às 08h30 ainda estava a nevar", referiu João Medeiros, que administra um grupo na rede social Facebook sobre meteorologia. Segundo explicou, "em 2024 também caiu neve a esta quota. E, aquilo que não é normal é ter nevado no ano passado e este ano. Dois anos consecutivos". Apesar de pouco frequente, a queda de neve é um fenómeno que ocorre nos Açores. Na montanha da ilha do Pico, a 2.351 metros, o ponto mais alto do país, a neve é visível todos os invernos. Renato Goulart, guia de montanha do Pico também registou o momento do primeiro grande nevão de 2025. "Estava na montanha às seis da manhã e, por volta das sete, começou a cair neve em forma de flocos a 1.200 metros e cobriu imediatamente a Casa da Montanha e as estradas de acesso", disse Renato Goulart à Lusa. Segundo Goulart, apesar da queda de neve, a estrada não ficou intransitável e, entretanto, os flocos "já derreteram". O guia de montanha explicou que "às seis da manhã a temperatura na Casa da Montanha era de três graus negativos". Também na mais pequena ilha do arquipélago, no Corvo, há relatos de populares que viram "a queda de flocos de neve", segundo disse à Lusa o presidente da Câmara Municipal, José Manuel Silva. "Vi muito granizo, incluindo na vila e no Caldeirão. Às nove da manhã estavam dois graus. Há muito tempo que não caía granizo desta maneira", assinalou o autarca.