Jack Teixeira é lusodescente, com o avô do jovem a ser natural da Região Autónoma dos Açores. Segundo a CNN Portugal apurou, após confirmação com o presidente da Casa dos Açores de Fall River, Francisco Viveiros. Apesar de não ter dupla nacionalidade, o avô será natural de São Miguel.

"O Departamento de Justiça deteve Jack Douglas Teixeira no âmbito de uma investigação à alegada remoção, retenção e transmissão não autorizada de informação confidencial sobre a segurança nacional", informou Maerrick Garland, procurador-geral dos Estados Unidos.

Jack Teixeira pode enfrentar até dez anos de prisão por cada crime cometido, avança o The New York Times. O jovem de 21 anos será julgado de acordo com o previsto na Lei de Espionagem, que estabelece que cada documento vale a sua própria acusação.