O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Jaime Eusébio, de Vila do Conde, juntou-se ao Plenário, leia o seu contributo na íntegra:

Devemos seguir o exemplo da Etiópia, que plantou 350 milhões de árvores em 24 horas... Numa 1ª fase precisamos de 30 milhões de árvores da floresta ibérica autóctone.

Se plantarmos 10 milhões em cada dia e formos 1 milhão por dia, em 3 dias alcançaremos o objetivo. Poderá ser um fim de semana prolongado, em que solicitamos a 3 milhões de portugueses ativos que se empenhem.

O problema é que necessitamos deste volume de árvores disponível, mas onde as obterá o Estado a custos insignificantes? Precisamos que cada município se empenhe a criar um horto florestal com os berçários capaz de produzir, cada um deles, cerca de 80 000 árvores.

Assim estarão reunidas as ferramentas fundamentais para cada português plantar 3 árvores num dos dias que se disponibiliza a ceder ao País.

O Nosso Comandante Supremo - Presidente da República —, as Forças de Segurança e as Forças Armadas devem estar ao leme deste desígnio, para que o Nosso País encarne o espírito de D.Dinis novamente, com um sentido de urgência e corrida contra o tempo.

