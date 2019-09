Mais de 30 pessoas ficaram hoje feridas, incluindo uma em estado grave, após a colisão entre um comboio e um camião em Yokohama, no Japão, de acordo com as autoridades locais.

O acidente ocorreu por volta das 11:40 (03:40 em Lisboa), numa travessia ferroviária em Yokohama, uma cidade portuária perto de Tóquio. "Um total de 35 pessoas ficaram feridas (…) incluindo uma em estado grave", disse o chefe do gabinete de gestão de crises de Yokohama, Ryo Nagakura. A pessoa gravemente ferida estava em estado de "paragem cardiorrespiratória" – uma expressão usada no Japão para designar uma morte que ainda não foi oficialmente confirmada por um médico. Na sequência da colisão, várias carruagens do comboio descarrilaram e o camião incendiou-se, de acordo com a polícia nipónica.