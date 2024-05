Identificado pela imprensa israelita como Sasha Trupanov, 28 anos, o refém expressa-se durante 30 segundos em hebraico. A data da filmagem é desconhecida.

Trupanov, que também tem nacionalidade russa, foi sequestrado no kibutz de Nir Oz, juntamente com a mãe, a avó e a namorada. As três foram libertadas no fim de novembro, durante uma trégua entre o grupo islamista palestiniano Hamas e Israel, que permitiu trocar 105 reféns por 240 palestinianos detidos em prisões israelitas.

“Ver o meu Sasha na TV hoje foi muito reconfortante, mas também me parte o coração que ele esteja há tanto tempo em cativeiro. Faço um apelo a todo o mundo, a todos os responsáveis pela tomada de decisões, para que façam absolutamente tudo para trazer o meu filho e todos os reféns para casa já!", pediu Yelena Trupanov, em mensagem divulgada pelo Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos.

"O vídeo é mais uma prova de que o governo de Israel tem que dar um mandato claro à equipa de negociação, que poderia levar a um acordo para a devolução de todos os reféns”, ressaltou o Fórum.

A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro, quando comandos islamistas mataram 1.189 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelitas.

Os militantes também sequestraram 252 pessoas, das quais Israel afirma que 121 continuam na Faixa de Gaza e 37 morreram.

Em resposta, as autoridades israelitas lançaram uma ofensiva aérea e terrestre contra Gaza, que até agora deixou 36.096 mortos, maioritariamente civis, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas no território palestiniano.