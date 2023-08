O primeiro a chegar foi Santos Silva, que esteve reunido com o Papa durante cerca de 15 minutos, naquela que é a embaixada do Vaticano em Lisboa.

António Costa, que chegou ao local às 16:30 acompanhado pela mulher, Fernanda Tadeu, esteve reunido durante 30 minutos, tendo oferecido ao Papa Francisco uma escultura de São Francisco de Assis, da autoria de José Franco, a “obra completa do Padre Manuel Antunes” e o livro “Santuário Marianos - Portugal”, coordenado por José Sá Fernandes, responsável pelo grupo de projeto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

À saída, nenhuma das duas figuras do Estado prestou qualquer declaração à comunicação social.

Antes do encontro, e após ter marcado presença na cerimónia que decorreu no Centro Cultural de Belém esta manhã - na qual o líder da Igreja Católica discursou -, António Costa publicou uma mensagem na rede social Twitter, na qual dizia ser “uma enorme alegria” receber o Papa Francisco em Portugal, qualificando-o como “uma referência para crentes e não crentes”.

“A sua presença e a de milhares de jovens em Portugal para a JMJ é sinónimo de esperança nos valores da humanidade, da igualdade, da solidariedade e da paz”, escreveu.

O Papa chegou hoje de manhã a Lisboa para participar na JMJ, que termina no domingo.

Francisco irá ainda ao Santuário de Fátima, no sábado de manhã.

O Papa já esteve hoje no Palácio de Belém, com o Presidente da República, e teve depois um encontro com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Ao início da tarde, o Papa foi para a Nunciatura (a embaixada do Vaticano em Lisboa), onde teve encontros com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e com António Costa.

Franciso vai ainda hoje voltar à zona de Belém, ao Mosteiro dos Jerónimos, para uma missa com membros do clero, como bispos, diáconos e padres da Igreja Católica.

Durante a JMJ, Francisco participará ainda em encontros com jovens, estudantes, bispos, representantes de centros de assistência sócio-caritativa e de confissões religiosas radicadas em Portugal.

A JMJ é o maior acontecimento da Igreja Católica.