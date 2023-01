“O Plano de Urbanização de Campanhã pretende operar uma profunda transformação do espaço urbano, desenvolvendo uma nova centralidade na zona oriental do Porto”, segundo um comunicado da Câmara do Porto.

De acordo com a autarquia, o “território em volta da estação ferroviária alterar-se-á substancialmente, no médio e longo prazo, em virtude da ampla intervenção urbanística motivada pela linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa, a cargo da Infraestruturas de Portugal (IP)”.

O autor do projeto é o arquiteto catalão Joan Busquets, que também estará presente na cerimónia.