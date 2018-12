“O poder local deve ser visto como um fator de desenvolvimento e aprofundamento da democracia, da mesma forma que é necessário garantir que um Estado forte é capaz de assegurar a coesão nacional e de definir as prioridades para o desenvolvimento do país”, declarou Jorge Sampaio, que falava na apresentação do livro “Finanças locais: princípios económicos, instituições e a experiência portuguesa desde 1987”, lançado hoje pelo Conselho das Finanças Públicas, em Lisboa.

O antigo chefe de Estado sublinhou que “o reforço e o aprofundamento da via descentralizadora farão mais para a harmonização, [...] na convicção forte de que um sistema administrativamente descentralizado é um sistema politicamente mais justo e administrativamente mais eficaz”.

Aludindo à política mundial, que tem sido marcada pelo surgimento de movimentos extremistas, Jorge Sampaio observou que, “em tempos marcados por tantas incertezas, mudanças e desafios, a desconcentração administrativa e a descentralização política [em Portugal] são mais do que nunca essenciais e determinantes, não só para a requalificação da democracia e a resistência a populismos de toda a espécie, como também para o desenvolvimento” do país.

O livro hoje lançado, da autoria de Rui Nuno Baleiras, Rui Dias e Miguel Almeida, reúne informação estatística do país entre 1987 e 2015, focando-se, sobretudo, nos municípios portugueses.