Thomas Channon, um adolescente britânico de 18 anos, morreu este sábado após ter caído de uma varanda em Maiorca, Espanha.

O jovem natural de Rhoose, no País de Gales, estava alojado no complexo de apartamentos Eden Roc no centro de Magaluf. As autoridades espanholas acreditam que Thomas e os seus amigos estava a viajar para celebrar o fim do ensino secundário.

Um porta-voz do Ministério das Relações Externas afirmou que tudo está a ser feito para ajudar a "família de um britânico que morreu em Maiorca", afirmando estar em contacto com as autoridades espanholas.

Este é o terceiro britânico a morrer no mesmo bloco de apartamentos este ano, todos na sequência de quedas.