Depois de um encontro de trabalho entre o colégio da Comissão Europeia e o executivo romeno, em Bruxelas, Jean-Claude Juncker e a primeira-ministra Viorica Dancila garantiram que tudo está a postos para a Roménia assumir em 1 de janeiro de 2019 a sua primeira presidência do bloco europeu.

Numa conferência de imprensa conjunta, Juncker e Dancila desvalorizaram o “braço de ferro” em curso entre Bruxelas e Bucareste devido às reformas judiciais em curso na Roménia, que segundo um recente relatório da Comissão constituem uma ameaça ao Estado de direito.

“É verdade que tivemos divergências sobre o Estado de direito, mas essa é uma questão bilateral entre a Comissão Europeia e a Roménia, não afeta a presidência” romena do Conselho da União Europeia, disse Juncker.

O presidente da Comissão disse acreditar que as divergências entre Bruxelas e Bucareste serão resolvidas em breve, permitindo mesmo que, até final do mandato do seu executivo (em outubro próximo), a Roménia passe finalmente a integrar o espaço Schengen de livre circulação, 12 anos depois da sua adesão.