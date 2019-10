O dinheiro e os carros, aos quais foi atribuído o valor comercial global de mais de 86 mil euros, foram declarados perdidos a favor do Estado.

Só na cozinha de residência do principal arguido e da mulher, a polícia encontrou 11.850 euros, “quantia proveniente da atividade de tráfico a que os arguidos (…) se vinham dedicando”, já que no período de 2013 a 2018 “não tiveram qualquer outra fonte de rendimento, nunca elaborando qualquer declaração de rendimentos por proventos de trabalho ou outros”.

Na sala de jantar estavam mais 6.770 euros e no quarto do filho 905 euros.

O preço da heroína no mercado ilícito das drogas duras ascende a cerca de 31,5 euros o grama e o do cocaína é de cerca de 35 euros, segundo contas do MP.

Após a sua detenção, sete dos 23 arguidos foram colocados em prisão domiciliária, sob vigilância eletrónica.

Alguns têm antecedentes criminais por crimes similares.

O julgamento do caso, iniciado em 23 de maio no tribunal de São Novo, no Porto, terá seu epílogo, com a leitura do acórdão, na quinta-feira, adiantou fonte judicial.