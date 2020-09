O julgamento foi atribuído ao tribunal criminal de São João Novo e esta primeira sessão está marcada para as instalações daquela instância judicial, na única sala onde, face ao número de intervenientes processuais, é possível garantir o cumprimento das normas preventivas associadas à pandemia da covid-19.

Face à ocupação dessa sala com outros julgamentos em dias seguintes, as demais audiências, em princípio a partir de 08 de setembro, decorrerão no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia.

Num processo com mais cinco arguidos, o empresário, de nacionalidade chinesa, que foi colocado em prisão preventiva, está acusado e pronunciado por seis crimes de homicídio qualificado (um consumado e cinco tentados), dois de incêndio (um consumado e outro tentado), um de extorsão tentada e outro de branqueamento de capitais.

A mulher do empresário e a firma de ambos estão acusadas por branqueamento de capitais.