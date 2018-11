A investigação coordenada pelo Ministério Público de Catânia, na Sicília, refere-se ao tratamento de resíduos - vestuário de migrantes, resíduos alimentares e resíduos sanitários - nos portos italianos, onde o Aquarius e também o Vos Prudence (outro navio fretado por MSF em 2017) desembarcaram milhares de migrantes resgatados no mar.

As contas bancárias do MSF na Itália também foram bloqueadas pela justiça.

A Guarda de Finanças, que conduziu as investigações juntamente com a polícia italiana, estabeleceu “que houve tratamento ilegal de resíduos em 44 ocasiões e um total de 24.000 quilos de lixo”.

"Todas as nossas operações portuárias, incluindo a gestão de resíduos, sempre seguiram o procedimento padrão. As autoridades competentes não contestaram esses procedimentos ou identificaram qualquer risco para a saúde pública desde que iniciamos nossas operações no mar", respondeu a organização MSF num comunicado.

"O único crime que vemos hoje no Mediterrâneo é o total desmantelamento do sistema de busca e salvamento", denunciou Gabriele Eminente, diretora-geral da MSF na Itália, alertando para "dois anos de campanhas difamatórias" contra organizações não governamentais.