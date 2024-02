André Ventura foi o convidado desta tarde do ciclo de entrevistas aos candidatos às legislativas de 10 de Março.

Um dos temas da entrevista foi a imigração, que André Ventura acredita estar "descontrolada e sem critério". Criticou os vistos da CPLP, e propõe o seu fim, "estamos a deixar entrar em Portugal pessoas desesperadas sem meios de subsistência".

Apresenta como solução que os imigrantes passem a ter que apresentar "prova de contactos no país, por ventura contrato de trabalho e meios de subsistência". E, ainda, "orientar a nossa imigração para as necessidades da economia portuguesa". Por fim, a "reversão da extinção do SEF. É essencial voltar a fazer controlo de fronteiras".

Veja, ou reveja, este e os outros temas da entrevista do candidato a Primeiro-Ministo.

E hoje visita ainda a redação do jornal, Rui Rocha às 19h.