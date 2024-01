Os debates começam logo no dia a seguir às eleições regionais nos Açores, a 5 de fevereiro. Os primeiros a defrontar-se serão os líderes do PS, Pedro Nuno Santos, e da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, na SIC, às 21h00. Uma hora depois será a vez dos líderes do Chega e do PAN, mas na RTP3.

Os líderes dos dois principais partidos, PS e PSD, só se defrontam no dia 19 de fevereiro, um debate que será transmitido em simultâneo nos três canais generalistas: RTP, SIC e TVI.

Ao todo, serão 28 debates entre canais generalistas e cabo, menos 8 do que aconteceu há dois anos. Cada um terá entre 25 e 30 minutos, avança o jornal Expresso. Já o frente-a-frente entre Montenegro e Pedro Nuno Santos terá 75 minutos, e será no Teatro Capitólio, com um pivot de cada canal.

Além dos debates principais, a RTP vai organizar mais dois debates: um entre partidos sem assento parlamentar, no dia 20, e outro entre os partidos atualmente com lugar no Parlamento, no dia 23.

A campanha eleitoral começa oficialmente dia 25 de fevereiro.

Calendário completo de debates:

Dia 5, segunda-feira

21h00 - PS-IL, na SIC

22h00 - Chega-PAN, na RTP3

Dia 6, terça-feira

18h00 - PCP-PAN, na RTP3

21h00 - PSD-BE, na TVI

22h00 - Chega-IL, na SIC Notícias

Dia 7, quarta-feira

18h00 - IL-Livre, na CNN

Dia 8, quinta-feira

18h00 - BE-Livre, na SIC Notícias

Dia 9, sexta-feira

18h00 - IL-PAN, na SIC Notícias

21h00 - PS-Livre, na RTP

22h00 - Chega-PCP, na CNN

Dia 10, sábado

20h30 - PSD-PCP, na RTP

21h00 - PS-PAN, na TVI

Dia 11, domingo

21h00 - PSD-PAN, na SIC

22h00 - BE-PCP, na SIC Notícias

Dia 12, segunda-feira

21h00 - PSD-Chega, na RTP

Dia 13, terça-feira

18h00 - PCP-Livre, na CNN

22h00 - Chega-BE, na RTP3

Dia 14, quarta-feira

18h00 - Livre-PAN, na RTP3

21h00 - PS-Chega, na TVI

22h00 - IL-PCP, na RTP3

Dia 15, quinta-feira

18h00 - IL-BE, na CNN

Dia 16, sexta-feira

20h30 - PS-BE, na RTP

21h00 - PSD-IL, na SIC

22h00 - Chega-Livre, na SIC Notícias

Dia 17, sábado

20h30 - PSD-Livre, na TVI

21h00 - PS-PCP, na SIC

Dia 18, domingo

22h00 - BE-PAN, na CNN

Dia 19, segunda-feira

21h00 - PS-PSD, nos três canais generalistas (RTP, SIC, TVI)

Dia 20, terça-feira

21h00 - Debate dos partidos sem assento parlamentar, na RTP

Dia 23, quinta-feira

21h00 - Debate dos partidos com assento parlamentar, na RTP