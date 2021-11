“Ontem, na entrevista, o primeiro-ministro não disse nada de especial, foi acima de tudo campanha eleitoral”, afirmou Rui Rio, recandidato social-democrata, durante uma conferência de imprensa, na sede do partido, no Porto, onde anunciou que irá abdicar de fazer campanha para as diretas de 27 novembro para se concentrar nas eleições legislativas e na oposição ao PS e a António Costa.

Depois de fazer este anúncio, o social-democrata sublinhou que a entrevista do primeiro-ministro só lhe vem dar razão quanto ao facto de ter decidido centrar-se nas eleições legislativas de 30 de janeiro, ao invés das diretas, agendadas para 27 de novembro.

“A entrevista do primeiro-ministro de ontem [segunda-feira] só me dá razão, o que fez ontem o primeiro-ministro na televisão foi campanha eleitoral, pois bem, aquilo que me compete é, justamente, fazer um papel igual àquele que ele está a fazer”, vincou, afirmando que ambos vão ser candidatos a primeiro-ministro nas legislativas.

Essa foi uma das razões apontadas para ter decidido centrar as atenções nas legislativas, falando ao país, organizar a campanha eleitoral e "elaborar um programa de governo equilibrado, exequível, com tempo e ouvindo as pessoas".