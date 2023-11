Israel libertou hoje 30 prisioneiros palestinianos, no quinto dia do cessar-fogo temporário com o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

Ao início do dia, o Hamas libertou 12 reféns que mantinha em cativeiro desde 07 de outubro. A libertação de palestinianos encarcerados em prisões israelitas faz parte do acordo de um cessar-fogo em curso entre as partes beligerantes e ocorreu numa altura em que os mediadores estão reunidos no Qatar para tentar prolongar o cessar-fogo para além de quinta-feira.