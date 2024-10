O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, com uma espingarda ao seu lado, afirmou hoje que o ataque com mísseis contra Israel na terça-feira foi "totalmente legítimo", num discurso perante milhares de pessoas em Teerão.

“A operação levada a cabo pelas nossas forças armadas há alguns dias foi totalmente legítima”, disse o ‘ayatollah’ Khamenei durante um sermão numa grande mesquita por ocasião das orações de sexta-feira, citado pela agência francesa AFP. Khamenei também descreveu como legítimo o ataque do grupo palestiniano Hamas contra Israel em 07 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito em curso na região.