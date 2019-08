O Presidente francês, Emmanuel Macron, anfitrião da cimeira que arranca hoje à noite em Biarritz (sudoeste de França), alertou, numa breve alocução televisiva, que “as tensões comerciais são más para todos”.

Mais inesperadamente, o novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, também provocou o Presidente norte-americano, com quem, no entanto, ambiciona concluir um acordo comercial após a conclusão da saída do Reino Unido da União Europeia (‘Brexit’).

“Estou muito preocupado […]. Não é uma maneira de fazer”, declarou, aludindo à guerra entre Washington e Pequim.

“As guerras comerciais conduzirão à recessão, enquanto os acordos comerciais impulsionam a economia”, afirmou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, enquanto Donald Trump desembarcava em França a meio do dia.