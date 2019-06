Fonte da Federação Portuguesa de Futebol disse à agência Lusa que a 'equipa das quinas' vai à Avenida dos Aliados, onde estava instalado um ecran gingante, e vai ser recebida na Câmara Municipal do Porto.

Um golo de Gonçalo Guedes permitiu à seleção portuguesa de futebol conquistar a primeira edição da Liga das Nações, com um triunfo por 1-0 na final com a Holanda, no Estádio do Dragão, no Porto.

O jogador do Valência, que substituiu no ‘onze’ João Félix em relação às meias-finais, resolveu o encontro aos 60 minutos, com um remate à entrada da área, após um passe de Bernardo Silva.

O conjunto das ‘quinas’ arrebatou o segundo título internacional da sua história, depois do campeonato da Europa de 2016, então numa final com a anfitriã França (1-0, após prolongamento), graças a um golo de Éder.