Sérgio Conceição disse que sente a equipa “motivada, de acordo com o que tem sido habitual”, e desvalorizou o facto de o FC Porto ainda não ter feito nenhum jogo oficial e o Krasnodar, adversário da terceira pré-eliminatória, já ter disputado quatro jornadas do campeonato russo.

“Quando a bola começar a rolar, a qualidade individual e coletiva vem ao de cima”, disse Sérgio Conceição, acrescentando que essa situação poderá não se notar, até porque o FC Porto fez uma pré-temporada de grande exigência e competitividade.

Ainda de acordo com o treinador, o FC Porto “está preparado”, apesar das dificuldades que irá encontrar, pois o Krasnodar, até pelo investimento que fez, é uma equipa que sonha em marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões.

“É uma equipa que se reforçou com bons jogadores, com uma boa dinâmica de jogo, interessante e que por certo nos vai levantar dificuldades”, considerou o treinador dos ‘dragões’, que falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

Sérgio Conceição abordou ainda o facto de estar ausente do banco, por castigo, as profundas alterações na renovada equipa dos ‘dragões’ e a questão do favoritismo, que, no seu entender, só se reflete no que as equipas fizerem dentro de campo.

“Obviamente, é sempre melhor o treinador principal estar perto dos jogadores e do jogo, para fazer acertos, mas tenho confiança total na equipa técnica, com a qual estou em total sintonia, e não há problema nenhum o treinador não estar no banco”, disse.