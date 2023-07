A notícia foi avançada pela CNN Portugal, que sublinha que quem vai para a zona de Cascais vai ser impactado, porque a circulação de comboios nessa linha vai ser reduzida para metade.

A paragem está prevista para dezembro e deve durar, pelo menos, três meses.

Segundo o anúncio feito pelo presidente do Metro de Lisboa, Vítor Domingues dos Santos, na Assembleia da República, “a estação de Santos é uma obra de dificuldade enorme, com muitos constrangimentos”, assim "temos de desviar inúmeros serviços afetados e tudo isto impacta a vida das pessoas. Mas é inevitável".

As obras vão implicar o desvio das linhas de comboio, bem como as linhas de elétricos da Carris, que vão funcionar a menos de metade da capacidade, nesta altura do ano.

Recorde-se que o Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa prevê o prolongamento da estação Rato (da linha Amarela) à estação Cais do Sodré (da linha Verde) com duas novas estações: Estrela e Santos.