"A nova conferência de líderes pode ou não alterar esta proposta", salientou, realçando também que só os grupos parlamentares têm assento na conferência de líderes.

Na legislatura que agora termina, o deputado único do PAN, André Silva, participou nas reuniões deste órgão, mas apenas com o estatuto de observador, sem direito de voto.

Da esquerda para a direita do hemiciclo, na primeira fila há três deputados do BE, dois do PCP, um do PEV, oito do PS, dois do PAN, seis do PSD e dois do CDS-PP.

Na segunda fila, a deputada do Livre, Joacine Katar Moreira, vai sentar-se entre as bancadas do PCP e do PS, com um deputado do PEV à sua frente, e o PAN tem os seus outros deputados entre o PS e o PSD.

Mais à direita, o lugar do deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, é entre a bancada do PSD e o CDS-PP, que tem três deputados na segunda fila, seguindo-se o eleito pelo Chega, André Ventura.