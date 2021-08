Algumas lojas de centros comerciais estão a seguir para tribunal contra trabalhadoras que pedem para folgar aos fins de semana e não nos dias úteis, no âmbito do horário flexível, a que têm direito por teres filhos com idade igual ou menor a 12 anos a cargo, conta esta segunda-feira o ‘Jornal de Notícias’.

Segundo o diário, estas empresas contestam que as funcionárias possam escolher os dias de descanso semanal. Assim, querem que uma decisão judicial para contrarias os pareceres desfavoráveis da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego (CITE) à recusa do pedido das trabalhadoras. A questão, lembra o jornal, não tem reunido consenso nos tribunais superiores.

A decisão mais recente tem data de 30 de junho e foi proferida pelo Tribunal da Relação de Lisboa, pendendo para o empregador. A mulher, com dois filhos de seis meses e dez anos e o marido a trabalhar por turnos em semanas alternadas e fins de semanas, pediu, em 2019, para folgar aos sábados e domingos, para conseguir conciliar a vida profissional e familiar.

Acrescentou, no requerimento, que a creche onde deixava a criança mais nova só funcionava de segunda a sexta-feira, não tendo outros familiares com quem deixar o menino aos fins de semana. Pouco depois, a CITE deu parecer desfavorável à intenção da empresa de recusar o pedido da trabalhadora — e o caso seguiu para a justiça.

A empresa pediu que fosse declarado que a trabalhadora aceitara o horário flexível — e, por isso, que não tem direto a escolher os dias de descanso. A empresa ganhou no Tribunal do Trabalho — e novamente no recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa. No acórdão, os desembargadores citam decisões anteriores no mesmo sentido.

Mas a situação não é consensual, sublinha o ‘Jornal de Notícias’: em novembro de 2019, o Tribunal da Relação de Évora decidiu (como já o tinha feito a primeira instância) que o pedido de uma funcionária de um hipermercado para trabalhar entre as 9 e as 18 de segunda a sexta-feira, com uma hora de almoço, e folga ao sábado e domingo, por não ter com quem deixar o filho de cinco anos aos fins de semana, se enquadrava no horário flexível previsto não Código do Trabalho — e sublinhava não estar provado que a implementação deste horário pusesse em causa o funcionamento da loja.

Segundo disse ao JN Márcia Barbosa, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), 90% dos horários flexíveis pedidos por pais e mães que trabalham em centros comerciais estão relacionados com sábados, domingos e feriados: “Se for direto à empresa, 99% das vezes é recusado. As empresas portuguesas lidam muito mal com os direitos parentais.”

É aí que entra a CITE, embora, diz ainda a sindicalista, nem sempre um parecer a favor do trabalhador seja suficiente para resolver o processo. “Há muitas empresas a dissuadir os trabalhadores, a não deixar entrar nem picar cartão. Está a diminuir, mas existe”, diz ainda ao ‘Jornal de Notícias’.

