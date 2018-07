O município da Lousã, no distrito de Coimbra, desaconselhou hoje a população da freguesia de Serpins a evitar o consumo humano de água da rede devido à espessa turvação da água do rio Ceira.

"Existe uma turvação muito grande da água, que está completamente castanha", disse hoje à tarde à agência Lusa o presidente da Câmara, Luís Antunes.

O autarca salientou que o município, em conjunto com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), está a efetuar diligências para apurar com rigor as causas da turvação, que se verifica no rio Ceira desde terça-feira.

Segundo Luís Antunes, desconhecem-se, para já, as causas que estão a motivar a situação, que afeta também os concelhos de Góis e Arganil, embora este último em menor grau.

Até a situação estar resolvida, acrescentou, a Câmara vai proceder ao abastecimento de água da freguesia de Serpins através de camiões cisternas.

Devido ao estado da água, o município da Lousã cancelou o hastear das bandeiras azuis nas praias fluviais da Bogueira e Praia Fluvial da Senhora da Graça.