O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Luís Barradas, atualmente em Salvador da Bahia, no Brasil, juntou-se ao Plenário. Leia aqui o seu contributo na íntegra:

Algo que é adequado para qualquer país o fomento à industrialização. A criação de distritos industriais em localidades com boa oferta de energia, água, estruturas logísticas (acessos a rodovias, ferrovias e portos), contribuem para a geração de postos de trabalho, renda e tributos. Para a criação desses distritos e para conseguir a atração de empresas, é necessária a identificação de novos negócios, não concorrentes com a indústria local já instalada, a aplicação de incentivos como o subsídio para arrendamento ou venda de áreas para instalação de novos empreendedores, bem como incentivos tributários por prazo limitado, para colaborar com a amortização dos investimentos. Esse investimento do Estado só contribui para o desenvolvimento do ambiente de negócios e, consequentemente, da economia do país.

