O chefe de Estado, segundo o Planalto brasileiro, conversou hoje à tarde por telefone com Luís Montenegro e “parabenizou o primeiro-ministro pela vitória nas eleições portuguesas e desejou boa sorte no seu mandato”.

Naquela que foi a primeira reação por parte do Governo brasileiro aos resultados das eleições legislativas de 10 de março, Lula da Silva recordou a “grande comunidade brasileira que hoje vive em Portugal, sinal da irmandade entre os dois países, e transmitiu ao primeiro-ministro o desejo de encontrá-lo pessoalmente em breve”.

De acordo com a Presidência brasileira, Montenegro agradeceu este primeiro contacto feito por Lula da Silva e reforçou o “seu empenho em trabalhar pelo estreitamento das relações entre Brasil e Portugal”.

Na mesma nota, o primeiro-ministro português, segundo as autoridades brasileiras, agradeceu o convite do Brasil para a participação de Portugal como membro observador do G20 para este ano.

Portugal estará presente em mais de 100 reuniões dos grupos de trabalho, em nível técnico e ministerial, em cinco regiões brasileiras, culminando a presidência brasileira com a Cimeira de chefes de Estado e de Governo, que será realizada no Rio de Janeiro, em 18 e 19 de novembro.