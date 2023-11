O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, desejou no domingo "boa sorte e êxitos" ao novo Governo argentino, numa mensagem reconhecendo que "a democracia é a voz do povo", sem felicitar diretamente o vencedor das presidenciais Javier Milei.

Milei, candidato ultraliberal, venceu o peronista Sergio Massa na segunda volta das presidenciais que decorreram domingo no país vizinho. "Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos", escreveu Lula, que durante a campanha na Argentina foi definido por Milei de "comunista" e "corrupto". "A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica", adiantou. Milei é próximo de Jair Bolsonaro, antecessor de Lula, além de admirador declarado do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Bolsonaro já felicitou entusiasticamente a vitória de Milei. Com perto de 95% dos votos contados, Javier Milei segue com 55,79% e Sergio Massa com 44,20%, segundo resultados parciais oficiais. O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, lamentou que na Argentina "a extrema direita" tenha vencido e afirmou que a eleição de Milei é uma notícia "triste para a América Latina". "Venceu a extrema-direita na Argentina, é a decisão da sua sociedade. Triste para a América Latina e logo veremos… o neoliberalismo já não tem propostas para a sociedade, não pode responder aos problemas atuais da humanidade", considerou Petro na rede social X. O mandatário colombiano tinha apelado ao voto em Sergio Massa, contra a "barbárie" que atribuía a um eventual triunfo de Milei. No Chile, o Presidente Gabriel Boric saudou Milei, manifestando-se disposto a "colaborar" com o novo Governo. "Saúdo Javier Milei pelo seu triunfo e Sergio Massa pelo seu digno reconhecimento da derrota. Ao povo argentino desejo o melhor e saibam que sempre contarão com o nosso respeito e apoio", escreveu o presidente na rede social X. "Como presidente do Chile vou trabalhar incansavelmente para manter nossas nações irmãs unidas e colaborando para o bem-estar de todos e todas", adiantou o chefe de Estado, também ele dos antípodas políticos de Milei. O governo peruano expressou a sua "calorosa felicitação" a Milei e saudou "a vocação democrática manifestada pelo povo argentino nesta bem sucedida jornada eleitoral" "O Peru expressa as suas calorosas felicitações a Milei pela sua eleição como Presidente da República Argentina. Ao desejar-lhe o maior dos sucessos na sua gestão, renova o seu compromisso de continuar a fortalecer os históricos laços de amizade e cooperação que unem os nossos países", indicou a Presidência peruana na rede social X. O Presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, também felicitou Milei através das redes sociais, antecipando "muito trabalho em conjunto" entre ambos. "Saúdo o Presidente eleito Javier Milei. Temos muito para trabalhar em conjunto e para melhorar as nossas relações bilaterais", escreveu Lacalle Pou. Na primeira volta, em 22 de outubro, Sergio Massa obteve 36,78% dos votos, enquanto Milei, que é apoiado pelo ex-presidente Mauricio Macri e se define como um "anarco-capitalista" – uma forma extrema de liberalismo defensora de uma sociedade capitalista sem Estado – ficou com 29,99%. Para a reta final da eleição, Milei obteve o apoio da terceira classificada na primeira volta, Patricia Bullrich. O próximo presidente argentino, que sucederá ao peronista Alberto Fernández (2019-2023), governará a partir de 10 de dezembro para o período 2023-2027.