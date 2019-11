A auditoria deveria dizer respeito às contas relativas aos anos de 2014 até 2019, ou seja, da direção em funções no momento e das quatro anteriores.

Filipe Gomes foi presidente do Conselho Fiscal durante o mandato da anterior direção.

Questionado pelo SAPO24 sobre se tinha dúvidas acerca das contas apresentadas pelas direções anteriores, Filipe Gomes respondeu que apenas "existia uma necessidade" de ter "noção de como estava o sistema". A auditoria "relevaria possíveis insuficiências do mesmo", acrescentou.

"O próprio Conselho Fiscal, em sede de Reunião Geral de Alunos, expressou na altura todas as reservas que podia ou não ter sobre o relatório", afirmou, referindo-se.

Reforçando que não está em causa uma questão de desconfiança, Filipe Gomes é da opinião que as auditorias acabam por ser mais indicadas para uma leitura "perita" e "cabal" das contas.

"Se se revelar que existiu algum caso que merece uma atenção mais pormenorizada, será entregue a quem de direito. Mas não existe razão nenhuma para desconfiarmos ou acusarmos alguém antes de findo o processo", fez questão de sublinhar Filipe Gomes.

O SAPO24 tentou contactar, sem sucesso, Francisco Sant'Ana, presidente da anterior direção.

O que se segue?

O processo de auditoria ainda está em curso, “decorrendo neste momento a fase de contraditório”, informa o comunicado.

O relatório preliminar da auditoria foi apresentado na Reunião Geral de Alunos, na passada terça-feira, dia 26 de novembro, onde estiveram presentes os anteriores dirigentes, informa o comunicado.

Nesta reunião, cuja ata ainda não está disponível, os anteriores dirigentes “iniciaram algumas justificações”.

Este foi o primeiro momento do processo de contraditório, que não tem data prevista para terminar, informou ao SAPO24 Filipe Gomes.

Durante este processo, as anteriores direções são chamadas a explicar os motivos das despesas não documentadas, nomeadamente através da entrega de faturas ou outros documentos.

“Quando a auditoria estiver concluída avaliaremos as suas implicações, as quais serão comunicadas a quem de direito”, diz o comunicado enviado aos jornalistas.

Questionado sobre as possíveis consequências caso não sejam apresentadas justificações que expliquem as despesas, Filipe Gomes adiantou que será reunida uma "equipa do departamento jurídico" para "definir as linhas de ação que podemos tomar".