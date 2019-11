“Em 2018 e nos três primeiros trimestres de 2019, o IEFP fez mais de uma centena de colocações de pessoas em situação de sem-abrigo, sendo que, naturalmente, a sua intervenção não se esgota aqui, atuando também no âmbito da integração em medidas de emprego e de formação profissional”, adianta um comunicado do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Godinho.

O comunicado surge no dia em que foi publicado o despacho que define a “elegibilidade das pessoas em situação de sem-abrigo inscritas no IEFP [Instituto de Emprego e Formação Profissional] como desempregadas, sendo as mesmas equiparadas aos desempregados para efeitos de integração na medida Contrato-Emprego.

Assim, a partir de sexta-feira, as pessoas sem-abrigo inscritas no IEFP passam a ter acesso direto às medidas Contrato-Emprego e Estágios Profissionais.

Segundo o comunicado, “as condições de elegibilidade aplicáveis às pessoas em situação de sem-abrigo são mais flexíveis do que os critérios aplicáveis à generalidade dos candidatos a emprego, não sendo exigidas, por exemplo, condições particulares relativamente ao tempo mínimo de inscrição no IEFP ou ao nível de qualificação”.