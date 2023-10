Os dados constam de um Relatório de Vacinação Sazonal elaborado pela Direção Geral de Saúde (DGS) e pelo Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS)

Das vacinas administradas contra a COVID-19, "148.840 foram em farmácias comunitárias e 37.243 em unidades de saúde do SNS". No mesmo período, foram administradas "180.023 vacinas contra a gripe em farmácias comunitárias e 40.058 em unidades de saúde do SNS", diz a DGS em nota enviada.

Até 8 de outubro, no grupo etário de pessoas com 60 e mais anos de idade, foram vacinadas contra a COVID-19 170.145 pessoas, e contra gripe 185.730 pessoas.

A DGS "reforça o apelo" aos grupos elegíveis para se vacinarem, reiterando que "as vacinas são seguras e salvam vidas".