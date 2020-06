Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 39.728 mortes e 279.856 casos, Itália com 33.601 mortes (233.836 casos), Brasil com 32.548 mortes (584.016 casos) e França com 29.021 óbitos (188.674 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 83.022 casos (1 novo entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 78.319 curados.

A Europa totalizou 181.143 mortes em 221.2312 casos, Estados Unidos e Canadá 114.633 mortes (1.943.930 casos), América Latina e Caraíbas 57.701 mortes (1.145.993 casos), Ásia 17.693 mortes (610.239 casos), Médio Oriente 9.962 mortes (437.684 casos), África 4.606 mortes (163.287 casos) e Oceânia 131 mortes (8.612 casos).

Esta avaliação foi realizada com dados recolhidos pela AFP junto de autoridades de saúde e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A AFP avisa que devido a correções pelas autoridades ou a publicação tardia dos dados, os valores de aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.