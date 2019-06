Segundo o Indian Express, as mulheres que assim o entenderem podem continuar a comprar bilhetes, sendo até incentivado a que o façam se puderem. A medida não será, portanto, imposta a ninguém.

Contudo, a medida apresentada por Kejriwal não foi consensual. Segundo a BBC, Dinesh Mohan, especialista em transportes do Instituto Indiano de Tecnologia em Nova Deli, tornar o transporte público gratuito não resolveria o problema.

"É preciso pensar em todos os caminhos [percorridos pelas mulheres] e não apenas no metro — é necessário ter em conta o quão seguras ou inseguras são as ruas e como é o percurso para a estação de metro. Então, se a ideia é aumentar a segurança para as mulheres, essa experiência tem de ser contínua. A segurança não pode começar e terminar na estação de metro", ressalvou.

Com cerca de 20 milhões de habitantes, Nova Deli é uma das cidades indianas que registam maior número de violações. Em 2012, o caso de violação coletiva e assassinato de uma estudante num autocarro provocou protestos em massa.

Após este caso, o governo indiano endureceu a lei contra as agressões sexuais após a violação coletiva, que pode ser punida com, no mínimo, 20 anos de prisão e uma multa, podendo chegar a pena de prisão perpétua.